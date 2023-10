Maxi operazione dei carabinieri per contrastare lo spaccio di droga

Un’operazione di controllo straordinario del territorio è stata organizzata dalla Questura di Massa Carrara lunedì a Pontremoli con l’impiego di pattuglie della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia municipale coordinate dal commissario capo Franco Buttera. Impegnati 18 uomini: due equipaggi (6 operatori) del reparto prevenzione crimine Toscana di Firenze, 4 operatori della sottosezione della Polizia ferroviaria di Pontremoli e 4 pattuglie dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale (2). L’obiettivo innalzare i livelli di prevenzione e percezione della sicurezza. E’ stato ritenuto opportuno intensificare i servizi straordinari di controllo nel Comune di Pontremoli, dove sono state segnalate concentrazioni di cittadini extracomunitari, dediti ad attività illecite che, otre a disturbare il regolare svolgimento delle attività private e commerciali, creano un allarme sociale tale da determinare un’immediata risposta alla cittadinanza, sia in termini preventivi che repressivi. A far decidere l’operazione il verificarsi di episodi di criminalità connessi a spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, che ha reso opportuna la predisposizione di attività straordinarie rispetto alle consuete attività di controllo, ai fini di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. La finalità del blitz delle forze dell’ordine sul territorio pontremolese si proponeva di garantire l’ordine pubblico nei luoghi di ritrovo, locali pubblici e siti di aggregazione giovanile in prossimità di attività commerciali. Gli operatori impegnati nei controlli hanno effettuato perquisizioni in alcuni obiettivi sensibili. In particolare la zona di San Pietro e l’area esterna dell’ ex Convitto Marello, la scorsa estate occupato da una decina di extracomunitari, sgombrati poi dai Carabinieri e dalla Polizia municipale.

