Maxi controlli dei carabinieri. Lotta ai furti e allo spaccio di droga. Sotto la lente finiscono 92 persone

Maxi controlli dei carabinieri in tutta la provincia. Sabato sera, nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale dei carabinieri volti a contrastare i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti, nonché assicurare il rispetto alle disposizioni impartire dal codice della strada, i militari delle stazioni di Marina di Massa e di quella di Montignoso, supportati anche dalla Radiomobile della compagnia, hanno svolto un servizio coordinato in tutto il territorio costiero, che si è sviluppato attraverso la costante vigilanza dinamica delle aree periferiche a cui si è aggiunto il controllo del traffico nelle principali arterie stradali che conducono nella città di Massa. I comandi della Lunigiana, Fivizzano, Casola e Monzone, hanno congiuntamente svolto le medesime attività nella zona montana. I militari in campo, supportati anche da diverse pattuglie in borghese, hanno vigilato sul territorio avendo cura di prediligere le zone periferiche, che talvolta sono state oggetto di interesse da parte dei malfattori. Nel corso del servizio, con l’ausilio anche della popolazione locale che sovente ha segnalato la presenza di persone e vetture sospette, sono state controllate diverse automobili e i loro occupanti, rilevando, in alcune circostanze, la presenza di soggetti gravati da diversificati precedenti di polizia o penali. I controlli sono stati ulteriormente estesi anche a diversi esercizi pubblici, al fine di verifica la regolare tenuta delle licenze e autorizzazioni, e vigilare sulla corretta somministrazione di bevande alcooliche all’utenza escludendo persone minorenni. Nel corso del servizio sono stati impiegati 20 militari, sia in uniforme che in borghese, sono state identificate 96 persone, controllate 42 autovetture e 12 esercizi pubblici.