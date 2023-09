Maxi acquisto alla biblioteca civica: "Diecimila euro destinati alla cultura"

La Biblioteca comunale Camillo Cimati potrà acquistare libri per 10mila euro. Lo stabilisce una determina della giunta comunale con la quale viene assegnata la fornitura di libri alle librerie ’L’Abbecedario’, ’Antica libreria Savi’, ’L’Ecclesiastica’ e anche, nella misura del 15%, agli operatori della Fiera del libro che apre stagionalmente nell’androne del palazzo del tribunale. Per promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria, sono stati stanziati fondi governativi da destinare alle biblioteche pubbliche, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari per l’acquisto di libri. La misura prevede la concessione di contributi per l’acquisto di libri che devono essere effettuati, per almeno il 70% del contributo concesso ai Comuni, in almeno 3 librerie sul territorio della provincia in cui si trova la biblioteca. "Abbiamo intercettato anche quest’anno il contributo stabilito a suo tempo dal ministro Franceschini per la dotazioni di libri alle biblioteche – spiega il sindaco Jacopo Ferri – La cifra viene divisa equamente tra le librerie presenti sul territorio comunale. I criteri stabiliti dall’Ufficio Cultura prevedono che si tenga conto delle richieste degli utenti della biblioteca comunale e del parere del bibliotecario che privilegia la dotazione di libri di interesse pubblico consolidato anche attraverso le graduatorie di vendita". A Pontremoli la Camillo Cimati ha presentato domanda per accedere al fondo richiedendo il contributo previsto per l’acquisto di libri.

Questa biblioteca vanta 156 anni di storia, fondata da Carlo Buides, originalmente aveva sede in cinque sale del palazzo municipale sulla piazza. Il Buides aveva donato, con suo testamento olografo, datato 6 febbraio 1865 la propria libreria che costituì il nucleo originario della biblioteca comunale a cui si aggiunsero, con la soppressione del convento, anche i libri dei Cappuccini. In tutto 1.707 volumi quasi tutti posteriori al Cinquecento. Erano stati predisposti due inventari generali e un apposito catalogo, ordinato alfabeticamente, del solo lascito Buides a cura del professor don Pietro Betta, il bibliotecario a cui era stata affidata la biblioteca. Ancora oggi i fondi Buides e Cappuccini costituiscono il cuore del fondo antico della Biblioteca che si è arricchito con altre donazioni di privati cittadini, come quelle del senatore Camillo Cimati cui la biblioteca è intitolata. La Biblioteca comunale nel tempo si era dotata a partire dal 1980 di apparecchi per la microfilmatura dei documenti per rendere disponibili alla consultazioni i registri parrocchiali della Diocesi, dell’archivio storico comunale, di raccolte di giornali d’epoca e di miscellanee di scritti di studiosi e storici e di tutto ciò che stava andando perduto ma che aveva una grande importanza per la storia cittadina.

Natalino Benacci