Matteo Mastrini?: "Niente è deciso"

A Tresana termina il secondo mandato il sindaco di Forza Italia Matteo Mastrini. L’ufficialità della candidatura sembra molto probabile ma il centro destra deve decidere. "Non se n’è ancora parlato, quindi non posso anticipare nulla" dice il sindaco che potrebbe comunque candidarsi come Comune sotto ai 5mila abitanti. Parla solo della consiliatura in scadenza: "La giunta è soddisfatta per le opere pubbliche pianificate e soprattutto la ricerca di finanziamenti andata a buon fine. La riqualificazione dei centri storici è sempre stata una costante linea amministrativa. Sui servizi sanitari ci siamo battuti e ottenuto la riapertura del centro prelievi di Barbarasco". Oltre non va.