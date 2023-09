Matteo Cupini e Gemma di Uomini e Donne a Carrara: il mental coach apuano paparazzato

Il mental coach apuano Matteo Cupini è stato paparazzato nella tribuna dello stadio Melani di Pistoia in compagnia di Gemma Galgani (nella foto) storica femme fatale della trasmissione ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi, invitata a vedere la partita degli arancioni dal responsabile marketing (anche lui protagonista in questa stagione del talent su Canale 5) Maurizio Laudicino. "Conoscere Gemma – ha confessato Matteo Cupini – è stato fantastico perché è una donna affascinante e intelligente, che ha saputo guadagnarsi da anni la scena ‘Uomini e Donne’. Abbiamo parlato a lungo confrontandoci a fondo sul tema motivazionale e su cosa occorre per raggiungere il successo. Ma per adesso il mio obiettivo non cambia: intendo concentrarmi sui giovani, determinato a proseguire e migliorare un progetto che ha già portato ottimi risultati. Non credo nella perfezione – conclude –, ma credo nel continuo miglioramento e qualche settimana fa ho arricchito ‘Sempre in testa’ con le competenze qualità cuore, regole fondamentali per costruire un percorso vincente". In sintesi per Cupini queste competenze sono quelle necessarie per andare contro il pressappochismo e a chi si improvvisa.