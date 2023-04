Matteo Caleo Foundation Aiuti a giovani ricercatori

"Matteo è vivo e vive con la Fondazione: era un costruttore di ponti, il suo esempio ci accompagnerà per sempre". Al suono di queste parole il centro congressi Sacro Cuore si è riempito di occhi lucidi e voci rotte dall’emozione, applausi e sguardi al cielo. Quella di domenica è stata una giornata piena di ricordi ma anche di impegni, progetti e propositi per il futuro. Lo si è capito dalla folla accorsa a Marina di Massa per il primo anniversario della scomparsa di Matteo Caleo, il neurobiologo e docente di fisiologia dell’università di Padova scomparso a soli 52 anni per un brutto male, e per la presentazione ufficiale della Matteo Caleo Foundation a lui dedicata. Tantissimi i colleghi venuti in primis dagli atenei di Pisa, Padova e Trento, e così pure gli ex studenti, alcuni dei quali hanno lasciato anche un videomessaggio. Fino agli amici di una vita, da quelli di Ceparana – di cui era originario – ai compaesani di Cerreto di Montignoso, e i familiari, a partire dalla moglie Laura Gianfranceschi e i figli Pietro e Marco.

Laura, in particolare, a cui è stata assegnata la presidenza del Cda della Fondazione (vedi servizio a lato), si è segnata su un foglio le parole che, durante ogni testimonianza, più di altre hanno disegnato la figura di Matteo come uomo e ricercatore, appassionato di pallone e della vita in laboratorio, di viaggi e preghiere. Dai relatori che si sono avvicendati al microfono è uscito un ventaglio di descrizioni che hanno reso l’idea di chi fosse Matteo: costruttore di ponti, docente di incredibile intelligenza e immensa umiltà, mentore per gli studenti, appassionato di ciò che faceva, umano, gentile e disponibile, rigoroso, caparbio nel raggiungere gli obiettivi, emozionato di fronte alla meraviglia del corpo umano, pozzo di scienza. "Tutto ciò che ha fatto – ha detto Enrica Strettoi, neuroscienziata del Cnr – è uno stimolo per ripartire e incentivare lo studio e la crescita sociale: creerà una catena virtuosa, è il chicco che va avanti nel tempo".

Una stima infinita e una voglia di proseguire il suo cammino tali da portare alla creazione di una Fondazione per promuovere iniziative a supporto di giovani ricercatori, la divulgazione della conoscenza scientifica e attività di utilità sociale e stimolando il dialogo tra scienza e fede. "È nata in maniera spontanea una squadra di amici – ha concluso Laura – uniti dalla conoscenza di Matteo. Torniamo con la mente a quel che ognuno di noi ha vissuto con lui, che ci accompagni nel nostro cammino insieme al suo sorriso". Oltre al Cda, la Fondazione si è dotata di un comitato tecnico-scientifico suddiviso in tre aree: per il sociale Andrea Bottari, Nicola Origlia, Angela Bertocchi, Massimo Campedelli, Pietro Giorgini, Marco e Pietro Caleo, per la formazione Alessandro Cellerino, Claudia Alia, Manuela Allegra, Marco Mainardi, Elisabetta Menna e Cristina Spalletti, e per la ricerca Yuri Bozzi, Flavia Antonocci, Michelangelo Cordenonsi, Antonino Cattaneo, Michela Fagiolini, Ornella Rossetto e Giampiero Schiavo. Info su www.matteocaleofoundation.org e sui canali Fb e Instagram.

Daniele Masseglia