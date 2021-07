Carrara, 13 luglio 2021 - Giorni frenetici, di tante emozioni diverse tra loro, tutte intense. Dopo la vittoria all'Europeo Federico Bernardeschi, esterno della Juventus e della Nazionale campione d'Europa a Wembley, si sposa con la sua Veronica.

Lei è Veronica Ciardi, ex protagonista del Grande Fratello. A lei Bernardeschi è legato da diversi anni. Hanno due figlie. Una giornata speciale per Carrara. Bernardeschi è rimasto molto legato alla sua città nonostante viva da tanti anni fuori, tra Firenze prima da giocatore della Fiorentina, a Torino poi da giocatore della Juventus.

E ha scelto il Duomo di Carrara per la cerimonia. Al termine della Messa, la coppia uscirà dall'ingresso principale per l'applauso di amici e parenti sulle note di "Nuvole Bianche" di Ludovico Einaudi. A celebrare il rito sarà don Luigi, parroco della chiesa del Carmine, tifoso della Juventus e amico della coppia.

Non ci saranno, a quanto sappiamo, molti colleghi calciatori. La chiusura dell'Europeo solo due giorni fa impedisce a molti di essere presenti, visti i rispettivi impegni familiari dopo un periodo di assenza da casa così lungo, circa un mese.

Per la festa la coppia e gli invitati si sposteranno a Marina di Carrara, allo stabilimento balneare che di recente Bernardeschi ha rilevato. Una festa semplice, nello stile della coppia, niente di hollywoodiano. Tavoli bianchi e un buon gruppo di invitati: tutto sarà blindato, non sarà ovviamente possibile entrare anche se l'attenzione mediatica per l'evento è ovviamente alta.