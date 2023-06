Un amore inossidabile: oltre mezzo secolo insieme celebrato a Villa Schiff

Montignoso (Massa), 18 giugno 2023 – In occasione della festa patronale di San Vito il Comune di Montignoso ha celebrato le coppie più longeve del territorio che festeggiano quest’anno 50, 60 e 65 anni di matrimonio con una cerimonia a Villa Schiff. Dopo la messa celebrata da don Patrizio il sindaco Gianni Lorenzetti ha consegnato le pergamene con gli attestati: "A nome mio e dell’amministrazione tanti auguri per l’importante traguardo raggiunto e per quello che avete costruito in tanti anni di vita insieme. Avete contribuito ad arricchire la nostra comunità, siete l’esempio per tanti: per le vostre storie, la forza e l’amore che per lungo tempo vi ha contraddistinto. Sono felice di avervi fatto rinnovare simbolicamente quel Sì pronunciato tanti anni fa". Un ringraziamento speciale all’Orchestra Giovanile “Giorgini” diretta dal professor Gigi Pellegrini per l’accompagnamento musicale.

Ecco le coppie. 50 anni di matrimonio: Raffaella Pennoni e Mauro Leonardi, Lia Spinetti e Giovanni Matteucci, Rosita Podestà e Eugenio Poggi, Morena Bertelloni e Valeriano Mallegni, Cristina Nardi e Claudio D’Antonio, Rosanna Cinquini e Loris Podestà, Rosa Panesi e Mauro Donadel, Emma Tomagnini e Felicino Bianchi, Ernesta Rappelli e Luciano Paolini, Agnese Fachinat e Giuseppe Bellè, Ellida Nucci e Paolo Camarri, Emilia Bologna e Claudio Tenerini, Alessandra Bonotti e Almo Bertoneri, Giuliana Radicchi e Pietro Manfredi. 60 anni : Adriana Edifizi e Sergio Ferrari, Angela Ruotolo e Clemente De Lucia, Vanna Berti e Sante Natucci, Anna Maria Cagetti e Domenico Mori. 65 anni: Maria Colle e Edo Palmerini, Giuseppina Santucci e Liliano Dal Porto, Marta Ravenna e Vittorio Lorenzetti.