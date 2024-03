Match a rischio. Niente trasferta per i livornesi

Il tam-tam era in corso da giorni. Silenzioso, appena accennato sui social e nelle chat sui telefoni. Poi, puntualmente, i dubbi e i timori su un’altra possibile giornata di guerriglia sono sfociati in un provvedimento inevitabile. I tifosi del Livorno domani non potranno seguire la loro squadra impegnata alle 14,30 a Pozzi contro i padroni di casa del Seravezza. La trasferta per l’attesa sfida nel campionato di serie D è stata vietata dal prefetto di Lucca per motivi che non c’entrano nulla con i tifosi seravezzini. Sono i pesanti scontri di domenica scorsa a Livorno tra gruppi ultrà locali e quelli della Massese ad aver portato le autorità a ritenere molto alto il rischio di un secondo round vista la vicinanza con Massa.