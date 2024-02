Master, odissea per gli utenti. Code infinite allo sportello e mesi per gli appuntamenti

Code infinite allo sportello, attese infinite al telefono per prendere appuntamento ed evitare la fila. Non è facile per gli utenti riuscire a parlare con gli operatori di Master. Dettagliata la protesta di un’utente: "Sono arrivata poco allo sportello verso le 9,30, e avevo un numero già oltre il 50. Avevo tempo fino alle 12.30 ma a quell’ora si era arrivati solo al 39 e ho dovuto rinunciare, dopo ore di attesa. E’ vero che è possibile fissare un appuntamento ma si può telefonare dalle 17 alle 18 in determinati giorni, si rimane in attesa un’ora per ore, se si è fortunati e si riesce a parlare con gli addetti per l’appuntamento ci vogliono uno o due mesi. La prenotazione on line non è fattibile per tutti. Il personale è disponibile e fa il possibile ma probabilmente la mole di lavoro è eccessiva".