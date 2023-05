Masso piomba sulla Sp4 di Antona Danni alla galleria, strada chiusa

Era concluso l’intervento di disgaggio e messa in sicurezza lungo i versanti che insistono sulle gallerie della Strada Provinciale 4 di Antona a Massa, tra il Pian della Fioba e il Passo del Vestito: lavori per i quali la Provincia aveva messo a disposizione circa 60 mila euro del proprio bilancio. Ma nelle fasi finali all’altezza della galleria degli Uncini un grosso masso si è staccato ed ha danneggiato anche l’ingresso del tunnel. Ora per la messa in sicurezza complessiva serve quindi un altro intervento. "Vogliamo comunque completare i lavori su quel tratto di strada – ha detto il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti – e lo faremo attraverso il posizionamento di una rete paramassi con tiranti in acciaio. Si tratta ovviamente di costi aggiuntivi di cui dobbiamo farci carico ma abbiamo già individuato la copertura della spesa. Lo facciamo attraverso una variazione di bilancio applicando l’avanzo di amministrazione derivato dall’approvazione nei giorni scorsi del conto consuntivo 2022".