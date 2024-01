Massima allerta per salvare le api. Record di nidi della vespa vellutina

E’ allarme per gli “insetti alieni”. Coldiretti segnala infatti un record di nidi di vespa vellutina trovati e distrutti in tutto il territorio provinciale, dalla Lunigiana a Montignoso: quasi duecento lo scorso anno. Sono stati 86 i nidi “alieni” costruiti individuati e neutralizzati dalla task force degli apicoltori a Massa, 36 a Montignoso, 34 a Carrara e 42 fra tutti i comuni della Lunigiana. Un risultato che, se da un lato certifica la presenza ormai endemica del calabrone killer arrivato dall’Asia nel nostro Paese nel 2012, dall’altro esalta l’efficacia della grande campagna di informazione messa in campo in questi anni da Coldiretti provinciale insieme agli apicoltori. Un lavoro che ha permesso di coinvolgere tanti cittadini nell’individuazione ed eradicazione dei nidi. L’associazione di categoria è preoccupata per le conseguenze su larga scala della diffusione di una specie che uccide le api e rappresenta un ostacolo per il futuro degli apicoltori e dei loro alveari ma anche per la biodiversità.

"La presenza di questa specie e così di altre – spiega Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara – rappresenta un gravissimo pericolo per molte delle colture che caratterizzano la nostra agricoltura. Con gli scambi commerciali si moltiplica l’arrivo di materiale vegetale infetto e parassiti vari che danneggiano le coltivazioni e la sostenibilità economica delle aziende agricole. In Toscana, grazie al lavoro del Servizio Fitosanitario Regionale, e nel caso della Vespa vellutina degli apicoltori, delle associazioni di settore e del Comune di Massa, che sono coinvolti in prima linea, stiamo collaborando per combattere il diffondersi di questi nuovi inquilini".

Sotto accusa “è una politica europea troppo permissiva che consente l’ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nel mercato UE senza che siano applicate le cautele e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati con estenuanti negoziati e dossier che durano anni. "A farne le spese – prosegue la presidente di Coldiretti – sono ancora una volta i nostri agricoltori".

"L’incremento del numero di nidi era prevedibile anche alla luce del grande contributo che sta provenendo dai privati cittadini – spiega Stefano Fenucci, apicoltore lunigianese e referente del progetto Stop velutina per la Toscana –. Il 90% dei nidi che abbiamo individuato e neutralizzato sono stati segnalati da proprio da loro. La campagna informativa sta dando ottimi risultati da questo punto di vista e ci mette nelle condizioni di intervenire con tempestività per neutralizzare i nidi. Quello che oggi possiamo fare, come apicoltori e come comunità, è controllare la sua presenza e contrastarla in attesa di una soluzione risolutiva che ci auguriamo arrivi dagli studi e dalle ricerche delle Università coinvolte".

Al fianco degli apicoltori si è schierata la Regione Toscana che ha stanziato le prime risorse per realizzare in tutta la Toscana un sistema di monitoraggio della presenza della specie invasiva e al contempo dare corso all’attività di distruzione-neutralizzazione dei nidi, individuati anche con tecniche sperimentali. A Massa l’amministrazione comunale insieme a Coldiretti ha avviato un progetto di monitoraggio distribuendo gratuitamente ai cittadini e alle scuole 200 tap-trappole (tappi trappola) da posizionare in giardini ed aree esterne.