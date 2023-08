Massesi sempre più in difficoltà "E questo è soltanto l’inizio..."

"Sempre più italiani chiedono aiuto perché non arrivano alla fine del mese". A parlare è Almo Puntoni (nella foto), direttore della Caritas diocesana. Uno scenario che rischia di diventare apocalittico nei prossimi mesi "Un volontario – spiega – mi ha raccontato di una donna con due figli, vedova, che non ha più il reddito di cittadinanza. L’hanno soccorsa perché era caduta a terra dalla fame. Non abbiamo ancora statistiche precise, ma ascoltando le persone che sono sul campo i dati sono veramente preoccupanti. Con la fine della stagione estiva e i lavoretti in nero, lo sblocco degli affitti, la cancellazione del reddito di cittadinanza sempre più gente si rivolge alla Caritas. Cresce la presenza di italiani che si rivolgono a noi: siamo arrivati a oltre il 50 per cento di persone che hanno necessità di un pasto o un aiuto economico. Anche per quanto riguarda la mensa i dati sono allarmanti: si è passati da 40 pasti giornalieri a 60. E il bello deve ancora arrivare..."

Emergenza economica che colpisce anche le mamme, o chi desidera diventarla. Sofia Stagi, responsabile del Centro di aiuto alla vita, con sede alla chiesetta di San Pio X: "Sempre più mamme – spiega – chiedono il nostro supporto. Noi ci poniamo l’obiettivo di essere un’alternativa all’interruzione di gravidanza. Da noi arrivano per chiedere una busta di latte, alimenti in genere o vestiti per i bambini. Dal 2020 c’è un trend preoccupante che non ne vuole sapere di fermarsi: l’accesso al servizio è praticamente triplicato, con il fenomeno di un aumento consistente degli italiani. Questo fenomeno è davvero preoccupante, considerato che ci aspettiamo un autunno serio. Ci occupiamo delle mamme e dei loro figli fino al terzo anno di età, grazie al contributo unico del progetto ’Gemma’ che ci dà modo di sostenere le giovani anche con altri aiuti, magari pagando un viaggio o altri servizi. Abbiamo un minimo di elasticità, ma non è la regola".