Massese Test Tuttocuoio. Una sfida per la riscossa

Un girone dopo Massese e Tuttocuoio tornano ad affrontarsi. Dal match di Ponte a Egola dello scorso 19 novembre che vide la vittoria di misura dei conciari e lasciò gli apuani al penultimo posto solitario in classifica portando all’esonero di Fabrizio Tazzioli ne sono successe di cose su entrambi i fronti. Il Tuttocuoio è riuscito a superare l’allora capolista Cuoiopelli ed adesso è primo con 4 punti di vantaggio sul Camaiore. La Massese con Davide Del Nero in panchina ha compiuto una rimonta clamorosa salendo dal penultimo al sesto posto del girone. Due percorsi diversi ma che hanno un grande unico comun denominatore nei punti raccolti nelle seguenti 15 giornate: 29. La Massese li ha ottenuti vincendo 9 gare, pareggiandone 2 e perdendone 4; il Tuttocuoio ne ha vinte 8, pareggiate 5 e perse solo 2. L’altro punto di contatto fra le due squadre è che entrambe arrivano al big match di domenica allo stadio Vitali in fase "frenante". I neroverdi hanno fatto solo 9 punti nelle ultime 7 gare e la sconfitta nel derby con la Cuoiopelli è costata la panchina a Sena con la squadra affidata in settimana ad Aldo Firicano. I bianconeri hanno fatto leggermente meglio (10 punti) ma non vincono da tre turni ed arrivano da 2 sconfitte consecutive. Si prospetta, dunque, uno scontro di alta classifica tra due squadre convalescenti. La spunterà chi starà meglio di testa e di gambe. La Massese ritroverà Buffa e spera nel recupero di Terigi.

Gianluca Bondielli