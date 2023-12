Massese Sorpresa Dutilh: "Che emozione al debutto"

Il match pre-natalizio della Massese a Prato ha regalato una grande novità perché tra i convocati è stato inserito a sorpresa Diego Dutilh che poi ha avuto modo anche di esordire in maglia bianconera negli ultimi minuti della gara contro lo Zenith. Il giocatore con doppia cittadinanza franco-cilena si allenava già da qualche tempo coi compagni ma sembrava che per il transfer dalla lega universitaria statunitense si sarebbe dovuto attendere il nuovo anno. Così non è stato con la Massese che è riuscita a tesserare in anticipo sulla tabella di marcia il trequartista classe 2000.

"C’è stata un po’ di emozione in campo – ha spiegato il giocatore – ma la città mi ha accolto bene così come la squadra ed il posto è bello. Il calore dei tifosi mi è piaciuto tantissimo, è come in Sudamerica. Adesso c’è solo da lavorare in funzione del girone di ritorno. Il livello di questo campionato mi sembra buono. Ho giocato pochi minuti ma posso dire che il risultato non è quello che volevamo. Questa vittoria ci è un po’ scappata di mano ma nelle prossime gare faremo ancora meglio".

Dutilh ha iniziato a giocare a calcio in Cile, dove ha vestito anche la maglia della nazionale Under 15, e dopo si è trasferito negli Stati Uniti, prima a New York e poi in Nebraska. Dicevamo che il mister zebrato lo ha gettato nella mischia nel finale. "Buffa aveva finito ormai la benzina e cercavo un giocatore con le sue qualità palla al piede che potesse far passar del tempo- ha spiegato Davide Del Nero ma non ce n’è stata l’opportunità. Gli avevo chiesto di tenere palla nella metà campo avversaria e di prendere qualche fallo ma purtroppo non c’è stato neppure il tempo di vedere le sue doti. Avremo modo di scoprirlo nelle prossime gare. Questo è un ragazzino interessante, importante, che ci porterà sicuramente della qualità".

Gianluca Bondielli