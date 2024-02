Massa, una notte senz’acqua: grandi lavori anti perdite. La mappa delle strade interessate

Massa, 25 febbraio 2024 – Quasi 12mila famiglie resteranno senz’acqua, circa 3mila si troveranno con un calo di pressione elevato che non garantirà un servizio ottimale e oltre 18mila avranno comunque disagi con un calo ‘medio’ della pressione al rubinetto. Sono gli effetti dei lavori che Gaia sta per avviare nell’ambito del Pnrr, con l’obiettivo di ridurre le perdite della rete idrica. Lavori che saranno realizzati nella notte del 28 febbraio, a partire dalle 21, per cercare di ridurre al minimo il disagio ma là dove l’acqua mancherà comunque i cittadini dovranno portare pazienza. Si andrà avanti almeno fino alle 6 del mattino e comunque fino alla fine dei lavori. Si tratta di operazioni che servono a risanare tratti di condotte ammalorate e razionalizzando i collegamenti infrastrutturali, per consentire la realizzazione di un intervento di fondamentale valenza strategica sulla rete esistente.

Il cantiere dove si opererà è tra largo Unità d’Italia (già piazza Misericordia) e piazza Garibaldi. I tecnici del Gestore idrico saranno impegnati nell’installazione di nuove saracinesche in corrispondenza di condotte della rete di distribuzione cittadina, nella sostituzione di tratti di condotte vetuste e nella ricostruzione di un nodo idraulico di notevole importanza per la gestione dell’acquedotto cittadino. Nel nodo da ricostruire convergono, infatti, le principali condotte della rete acquedottistica. L’infrastruttura, una volta in esercizio, consentirà una migliore gestione del servizio.

L’intervento ricade nel progetto “WaDIS: Water loss control&Digital Innovation Strategy” per il quale Gaia ha ottenuto 25 milioni di euro di fondi PNRR, su 40 complessivi previsti dal progetto mirato a contrastare la dispersione idrica e migliorare la resilienza delle infrastrutture su tutto il territorio gestito. Le manovre che saranno attuate durante la notte potrebbero generare fenomeni di bassa pressione e torbidità transitoria su tutta la rete idrica del comune di Massa, la torbidità svanirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. Le squadre di Gaia saranno al lavoro per contenere i disagi e resteranno a disposizione per qualsiasi necessità o segnalazione anche nelle ore successive all’intervento. Le zone ‘rosse’ dove mancherà l’acqua sono la Foce, Mirteto, Castagnola, Zecca e zona viali, Santa Lucia, Massa Centro, Poggioletto, Cervara e Turano/Canalmagro.