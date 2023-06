MASSA, Un evento a settimana alla Rocca per riempire l'estate!

Un evento a settimana per riempire l’estate nel quartiere della Rocca con concerti, iniziative culturali, spettacoli e altro ancora. E’ un programma ricco di iniziative quello preparato dalla Pro loco Rocca Malaspina nel parco XXV Aprile alla Rocca, sempre con inizio alle ore 21.15. Vediamo i primi appuntamenti. Si parte venerdì con ‘I Futuristi’ in concerto. Il 7 luglio ci sarà Guido Bertuccelli con la lizzatura del marmo. Il 14 luglio è il turno di Franco Frediani con ‘Serata guazzabuglio fra Monte di Pasta, Standa e i Menzione’. Il 21 luglio spettacolo di cabaret con Mimì e Cocò. Il 28 luglio Mario Pegollo racconta la Via Francigena. Il 4 agosto una serata musicale con Aria de ca’ in concerto.