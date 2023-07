Massa: torna Miss Italia Appuntamento lunedì in piazza Garibaldi

Per il secondo anno consecutivo la rinnovata piazza Garibaldi a Massa ospiterà il concorso nazionale di Miss Italia. La giunta del sindaco Persiani ha infatti approvato l’atto di indirizzo con il quale dà mandato agli uffici tecnici di sostenere l’iniziativa per l’organizzazione della serata dedicata al concorso per lunedì 10 luglio, con tutto il supporto tecnico e logistico. Una decisione che per l’amministrazione ha l’obiettivo di promuovere "attività finalizzate alla promozione dell’immagine di Massa e alla valorizzazione del territorio" e migliorare l’offerta turistica e ricreativa del territorio e che deriva anche "dal successo della scorsa edizione". Durante l’estate scorsa il concorso aveva dedicato anche la fascia di ‘Miss Massa’ a una delle ragazze partecipanti che dava diritto alla semifinale regionale ed è probabile che questo format venga mantenuto. L’organizzazione è stata affidata alla storica ditta Syriostar srl che da anni si occupa del concorso di Miss Italia.