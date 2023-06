MASSA, Tempi di Attesa nella Norma, Estate con Attività al 90%

I tempi di attesa sono al limite, ma nella norma. Per l’estate rinforzo delle attività al 90%. "Nell’immaginario collettivo i pazienti pensano che il tempo di attesa sia quello che intercorre tra la presa in carico fino alla diagnosi -spiega il primario del primo soccorso Alberto Conti-. Prendiamo il caso dove una persona dice di aver atteso ore e ore. Entra in sala d’aspetto viene registrato il suo codice, è di basso livello, non urgente. Attende 1 ora, poi viene accompagnato a fare elettrocardiogramma, emogas, le analisi, prima la radiografia al torace, poi all’addome, poi viene rivalutato. E’ vero che c’è stato tanto, ma in tutto questo tempo abbiamo fatto una diagnosi per la sua salute. Fuori dall’ospedale per i risultati degli esami del sangue bisogna attendere 3 giorni, però lì non si lamenta nessuno". Anche i tempi di attesa per il ricovero rientrano nei range dell’indicatore regionale, continua il direttore. "Riferendoci all’indicatore regionale che valuta il superaffollamento, non abbiamo tempi di attesa ricoveri e non li abbiamo mai avuti. Se un paziente aspetta più di 16 ore il posto letto non va bene, se il 30% dei malati che si ricoverano aspetta il ricovero entriamo in soglia sovraffollamento. Se arriviamo a 4 giorni il sistema diventa rosso e allora c’è un grande problema. Noi non siamo mai rientrati in fascia rossa, non abbiamo problemi di tempi di attesa di ricovero". Infine il progetto di ampliamento del pronto soccorso. "Ormai da 3 anni dev’essere fatto e anche quest’anno si va a dicembre, serve lo sblocco dal punto di vista giuridico. La chiamiamo ’proboscide’, un allungamento del pronto soccorso. Si aggiunge nella zona dell’emergenza un corridoio con 4 stanze. Un’ala è sempre Covid: spazi in più fanno comodo".