’Massa street art’. Da una ferita la rinascita. Dialogo tra generazioni per il tessuto urbano

L’idea era quella di un percorso artistico diffuso e “Massa street art”, l’intervento promosso dal Comune di Massa in risposta all’incidente del cargo Guang Rong, ha coinvolto cittadini, giovani, turisti e artisti in un’esperienza collettiva fatta di arte pubblica, memoria condivisa e visione. L’obiettivo era trasformare una ferita nel paesaggio cittadino in un’occasione di rigenerazione, bellezza e dialogo culturale. Un evento realizzato con la direzione artistica di Artuu Lab in collaborazione con Deodato Arte, concretizzato in tre interventi distinti ma connessi che hanno lasciato un segno duraturo sul tessuto urbano e nel cuore della comunità. Un lascito permanente per la città: tutte le opere prodotte durante “Massa Street Art” restano infatti patrimonio permanente del Comune di Massa.

Ancora da decidere quale sarà la collocazione definitiva della grande opera di Pierpaolo Perretta, in arte Mr. Savethewall, che ha trasformato il pontile in un museo a cielo aperto. Lunga 40 metri, è stata realizzata dal vivo dal 4 al 20 agosto, con cittadini e turisti che si sono fermati a osservare, dialogare, documentare. L’artista ha lavorato davanti alla nave ancora incagliata, integrandola nell’opera stessa. Un nuovo landmark urbano che resterà nella memoria visiva e simbolica della città.

La performance artistica è diventata rito collettivo il 31 luglio in piazza Mercurio con Felipe Cardeña che ha coinvolto attivamente giovani, giovanissimi e artisti locali selezionati attraverso una call su Artuu.it. Un’esplosione di colore e gesti condivisi ha trasformato un cantiere in uno spazio vivo, vibrante. Il momento più intenso è stato l’interazione spontanea con il pubblico: molti hanno lasciato un proprio segno sull’opera, diventandone parte integrante. Una porzione dell’opera è stata volutamente lasciata bianca, come promessa di uno spazio futuro ancora da scrivere e nel giro di poche ore è stata riempita.

Il sacro e il profano si sono incontrati grazie a Beatrice Vigoni e al progetto CryptoMaDonne che hanno completato il percorso di “Massa Street art” tra il 20 agosto e il 7 settembre. Lo spazio vicino al muro di Mr Savethewall si è arricchito di due opere a firma Beatrice Vigoni che ha unito simbologia religiosa, iconografia digitale e materia apuana. L’Allegoria di Marina di Massa e l’Allegoria delle Alpi Apuane hanno generato un dialogo potente tra passato e presente, tradizione e visione. Simboli come alloro, mirto, onde, marmo, luna e segno del Cancro hanno reso le opere vive, radicate e universali.

Tre eventi artistici che si inseriscono nella visione strategica del Comune di Massa: fare dell’arte pubblica un motore di trasformazione urbana, sociale ed economica, anche in vista della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. "Ringrazio gli artisti, i cittadini e tutte le realtà coinvolte: insieme abbiamo dimostrato che la cultura, quando esce dalle sale e incontra la strada, sa unire, emozionare e generare comunità" ha commentato il sindaco Francesco Persiani.