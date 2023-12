"MASSA: Runnerini Doc Afaph pronti per un nuovo anno di sfide"

L’asd Afaph by Runnerini Doc guarda al nuovo anno con uno spirito gioioso e competitivo. La compagine, protagonista di livello in una stagione ricca di soddisfazioni sia col settore assoluto che con il giovanile, si appresta a vivere nuove avventure. Molti nuovi elementi hanno deciso di entrare a far parte dei team con grande gioia del presidente Lazzini e del factotum Carmassi. La compagine. reduce dalle belle prestazioni ottenute dai propri portacolori di ogni fascia d’età nei circuiti Fidal, Csi, Uisp, Fisdir e Corrilunigiana, si appresta a vivere un nuovo anno ricco di tanti appuntamenti a partire dalle corse campestri che decolleranno nei prossimi giorni. Il team è stato recentemente premiato ad Aulla avendo vinto a squadre il Trofeo Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi con il settore giovanile grazie alle presenze nelle 18 competizioni previste. La compagine seguita su Massa dalla coach Vittoria Bertelloni e su Carrara dal tecnico Jessica Nista, si avvale anche della supervisione del tecnio Giuseppe Mannella che segue alcuni elementi dell’Afaph. I Runnerini Doc Afaph stanno crescendo come numeri, in ambito giovanile sono state inserite nuove leve nei due vivai apuani che proseguono gli allenamenti dal lunedì al venerdì. Ultimo appuntamento agonistico è stato la Run for Children di La Spezia in cui sono scesi in corsa tra esordienti B Sara Fregosi (1° class.) e Leonardo David Mazzoni (3°). Discena tra i master anche alcuni genitori atleti ossia Simone Fregosi (netto miglioramento per lui rispetto edizione 2022), Gianluca Bertuccelli (GP Alpi Apuane) e Gianluca Mazzoni (Afaph)che si sono prodotti nella 5 chilometri. Chi volesse aderire al team dei Runnerini Afaph dal settore giovanile ai master contatti il 3313457218.