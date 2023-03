"Massa rinasca come la Fenice" Spallanzani scende in campo La montagna come priorità

Di Alfredo Marchetti

Ha deciso di scendere in campo per aiutare le persone che sono in difficoltà, soprattutto per chi vive in montagna e vive in situazioni di particolari disagi. Si presenta alla città il candidato per la lista civica che guarda a sinistra Massimiliano Spallanzani, 57 anni e un lavoro nel mondo della telefonia. "Perché ho fatto questa scelta? Semplice, non mi riconoscevo più nella proposta politica e ho scelto di metterci la faccia in prima persona. La nostra è una lista che vuole aiutare le persone, quindi mi sono detto: ’perché non candidarmi a sindaco?’".

Sono molte le problematiche che sono sul tavolo in questa tornata elettorale, dalle bonifiche, passando per la sanità, senza dimenticare il mondo del lavoro. Con la sua lista però, Spallanzani crede che si debba partire dalle piccole cose, senza fare grandi promesse, che poi risulterebbero non mantenute. "Ho deciso di chiamare la mia lista la Fenice, perché credo che Massa possa risorgere dopo anni di grandi difficoltà: è la resilienza. Ci sono molti problemi da trattare, che nel passato sono rimasti inascoltati. A me sta a cuore una visione diversa della montagna, con una grande attenzione per quello che è il turismo di quelle zone. Credo che dovremmo sostenere una tipologia di questo settore che predilica il gusto di conoscere le cose con tranquillità, apprezzando ogni singola cosa. Un turismo che esalta i prodotti tipici e le nostre bellezze naturali. Non solo a vantaggio di Marina, ma anche valorizzando le nostre montagne".

Luogo che non deve essere soltanto rilanciato sotto il settore di bellezze naturali, ma anche di semplici servizi quotidiani: "è una zona che amo particolarmente e mi capita spesso di sentire i problemi che vivono i residenti, uno su tutti il disagio che viene quotidianamente vissuto quando si devono spostare, molte volte c’è il rischio di isolamento".

Spallanzani, con un passato in Sinistra e progressista per Massa (si era candidato nel 2018) delinea il tracciato politico delle prossime settimane: "Nessuna alleanza, mi stanno a cuore i problemi dei cittadini, la mia intenzione è mettermi in gioco per cercare di risolverli".