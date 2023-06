MASSA, Nuovo Asilo Nido La Mimosa, 60 bimbi e un grande giardino!

Ecco come sarà il nuovo asilo nido La Mimosa di via Fiume. Una struttura, su 2 piani, in grado di ospitare 60 bimbi (12 lattanti e 48 divezzi) con disposizione tre refettori, altrettanti dormitori e spazi ludici. La soluzione scelta dal Comune per la progettazione, finanziata con il Pnrr, prevede di demolire l’immobile attuale per farne uno nuovo, superficie lorda di 1.500 mq divisi su due piani per prevedere l’incremento del numero dei bimbi che saranno accolti e una migliore distribuzione degli ambienti. Il lotto dove saranno realizzati gli interventiè di proprietà comunale, così l’aumento di superficie rimane all’interno di esse. Solo il piano terra sarà disponibile ai bambini: al piano primo troveranno spazio locali tecnici e di servizio. La struttura ospiterà anche 9 insegnanti e 5 addetti al servizio, con potenziale disponibilità di aumentare l’utenza in base. L’accesso pedonale resta su via Fiume: un’ampia vetrata all’ingresso per accedere all’area accoglienza. All’esterno anche un grande giardino. Al primo piano i servizi comuni, un laboratorio e la cucina.