"Massa: Intitolato il 'Ponte delle filatrici' al palazzo Operaio di Forno 1891-1944"

’Alle filatrici del cotonificio ligure di Forno 1891-1944’. Così sarà intitolato, a Forno, il ’Ponte delle filatrici’ al palazzo Operaio. La richiesta, approvata dalla prefettura e dalla commissione Toponomastica del Comune, è stata inoltrata dall’associazione Eventi sul Frigido nel 2020. Questo ponte collega esclusivamente via Polla al cosiddetto palazzo Operaio, costruito con le strutture del Cotonificio ligure di Forno. Il Palazzo operaio accoglieva infatti le maestranze provenienti da città limitrofe e anche da fuori regione. E’ un pezzo importante nella storia della filanda di Forno, del lavoro e dell’emancipazione femminile. Vi alloggiava anche una guardiana che ogni mattina, alle cinque, cominciava a suonare la ’chiavaccia’, ovvero una campanella che serviva a dare la sveglia alle giovani operaie. Poco dopo si udiva il suono di tre sirene in un lamentoso richiamo che riecheggiava nella vallata: entro l’ultimo suono le maestranze, per la maggior parte donne, dovevano essere ai loro posti di lavoro.

Le filatrici (a Forno filandri’n) lavorarono fino al 1942, quando la fabbrica chiuse per mancanza di materie prime, nella speranza di vederla riaprire perché "la filanda ci dava il pane". Un sogno svanito il 29 luglio 1944 quando i Tedeschi con bombe incendiarie distrussero la ’fabbrica delle donne’. La notizia è stata resa nota da Angela Maria Fruzzetti dell’associazione Eventi sul Frigido, durante la presentazione del libro ’Le donne della memoria. La memoria delle donne’: racconti, testimonianze e narrazioni del Cotonificio ligure di Forno svoltasi alla sede Spi Cgil di Pontremoli in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna organizzato dall’Anpi di Pontremoli "Laura Seghettini" e dalla Spi Cgil Lega Lunigiana alla presenza di Ennio Spinetti Spi Cgil Lunigiana, Caterina Rapetti dell’Anpi Pontremoli, la scrittrice Barbara Giorgi, l’editore Daniele Tarantino e Mary Almarcegui responsabile del coordinamento donne Spi Cgil.

"Sono passati già 4 anni dalla richiesta - commenta Fruzzetti - e l’auspicio è di vedere intitolato concretamente il ponte, con affissione di targa e pannello, visto che ricorre l’Ottantesimo della distruzione della Filanda di Forno. Come associazione Eventi sul Frigido siamo molto sensibili alla toponomastica femminile. Su nostra richiesta è stata intitolata in questi anni la scuola dell’infanzia di Ortola ad Adelina Guadagnucci, ambasciatrice di Pace, il ponte ad Amabile Alberti, figura che rappresenta la lotta per i diritti delle lavoratrici e per la Pace e adesso alle filatrici della ex filanda di Forno che alloggiavano nel palazzo operaio. Invitiamo pertanto il Comune di Massa a concretizzare l’iniziativa con targa e pannelli esplicativi".