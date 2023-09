Massa Insorge lancia una petizione popolare: "Battaglia contro lo smantellamento dei servizi"

"Insorgiamo contro la chiusura del distretto di Via Bassa Tambura e Villette oltre che per la riapertura dell’ospedale vecchio". E’ partita ieri mattina da piazza Aranci la campagna di raccolta firme organizzata da Massa Insorge.

"Dicono che l’ultimo piano di via Bassa Tambura è inagibile e con questo pretesto smantellano il presidio – ha detto Giulio Milani, in prima fila ieri mattina – Non abbiamo più le guardie mediche, né i pronto soccorso. Svegliamoci: facciamo sapere alle autorità, al sindaco e all’Asl che non ci stiamo. Si spostano tutti sul privato, che però non è pronto per fare il servizio all’americana". "In progetto c’è la costruzione di una nuova struttura relativamente piccola, non certo delle dimensioni idonee per un vero e proprio ospedale di comunità che i piani del Pnrr prevedevano per Massa – si legge nel documento – La struttura costerà 14 milioni e sarà di 4000 metri quadrati: rimarrà ben poco spazio per le cure intermedie e quei servizi che dovrebbero liberare il Noa di attività non funzionali a un ospedale per acuti. E poi l’idea di chiudere i distretti di via Bassa Tambura e Villette. Venga adeguato e riattivato l’ex ospedale e i distretti di Via Bassa Tambura e Villette non siano chiusi. Serve una sede più idonea per Villette e vogliamo che il distretto di Via Bassa Tambura rimanga aperto h24, ci dev’essere la guardia medica pediatrica, deve riaprire radiologia, il Cup va rafforzato". E annunciano una manifestazione il 14 ottobre alle 17.30, ritrovo al distretto di via Bassa Tambura.