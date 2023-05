Massa in fiore, mostra mercato in piazza Aranci

Esplode la primavera in piazza Aranci con “Massa in Fiore”. Dopo il rinvio causa maltempo della scorsa settimana, torna la mostra mercato dei fiori. L’appuntamento è per domenica dalle 9.30 alle 19.30, iniziativa organizzata dal Ccn “Massa da Vivere” in collaborazione con il Comune e Coldiretti Massa Carrara. Sullo sfondo di Palazzo Ducale tutti i fiori della bella stagione: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, berbere, limoni fino alle piante grasse, alla salvia, al rosmarino e al coriandolo. Protagonisti dell’expo-rassegna un gruppo di produttori orto-florovivaistici locali toscani che aderiscono alla rete di Campagna Amica arrivati a Massa dalla vicina Versilia e da Lucca.