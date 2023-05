Massa in fiore La kermesse in piazza Aranci

Conto alla rovescia, torna domani la grande festa di “Massa in fiore“, in piazza Aranci dalle 9.30 alle 19.30. Evento all’insegna dei profumi e dei colori, con esposizione e vendita di piante e fiori da interno, da giardino e per l’orto e numerose attività collaterali di animazione con laboratori per i più piccoli, esposizioni artisticheculturali e installazioni floreali.

L’ottava edizione della manifestazione nel cuore del centro storico è promossa dal Centro commerciale naturale Massa da Vivere, in collaborazione con Coldiretti e il patrocinio del Comune. Saranno presenti produttori orto-florovivaistici locali toscani che aderiscono alla rete di Campagna Amica arrivati a Massa dalla vicina Versilia, capitale del florovivaismo, ma anche da Lucca. In mostra, sullo sfondo di Palazzo Ducale, ci saranno tutti i fiori della bella stagione: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, berbere, limoni fino alle piante grasse, alla salvia, al rosmarino e al coriandolo indispensabili per allestire profumatissimi piccoli orti su davanzali, pareti e terrazzini. Appuntamento quindi domani dalle 9.30 alle 19.30 per immergersi nella primavera del centro storico di Massa.

Più di 6 apuani su 10 (62%), secondo una indagine ColdirettiIxe’, coltivano frutta, verdura o erbe aromatiche in giardini, terrazzi e orti urbani spinti dalla voglia di trascorrere più tempo all’aperto ma anche di avere un rapporto più diretto con la terra e la natura. Il 51% utilizza il giardino o l’orto di casa per coltivare lattughe, pomodori, piante aromatiche, peperoncini, zucchine, melanzane da raccogliere, trasformare o conservare all’occorrenza ma c’è anche un 32% che sfrutta il balcone o la terrazza ed un 15% che si arrangia con il davanzale delle finestre, mentre il resto ricorre a piccoli appezzamenti.

Sarà una domenica di maggio tra fiori, piante, ulivi, alberi da frutto, aromatiche e il profumo di agrumi nel centro della città ducale che ospita, dopo il rinvio causa maltempo della scorsa settimana, la mostra mercato dei fiori più attesa dell’anno.

E’ l’imperdibile evento dedicato a tutti gli appassionati di orti domestici, giardini e fioriture. Protagonisti dell’esposizione-rassegna, vero... fiore all’occhiello, sarà come annunciato un selezionato gruppo di produttori orto-florovivaistici locali toscani.