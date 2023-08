"Massa: Il grazie di un turista per il Pronto Soccorso che risolve in poche ore un problema cardiologico"

Ringrazia il Pronto Soccorso dell’Opa e il personale degli ambulatori cardiologici che in poche ore hanno "brillantemente risolto" il suo problema cardiologico comparso mentre era in vacanza a Marina di Carrara. Paolo Bambagioni ringrazia in particolare la dottoressa Noemi Renzi, l’infermiera Francesca e tutto il personale del Pronto Soccorso, il cardiologo Francesco Genovese che lo ha accolto per la prima diagnosi. "Sono persone che lavorano con professionalità e attenzione umana in condizioni di forte pressione a causa dei tanti accessi, vari, complicati e continui – scrive –. Spesso lavorano anche sotto la costante critica di alcuni utenti che pretendono la massima attenzione solo per se stessi , non sforzandosi di comprendere quanto siano utili i servizi erogati dall’ospedale ogni giorno a tanti e tanti cittadini bisognosi di cure". E coglie l’occasione per chiedere al presidente della Regione Eugenio Giani "perché non risolve l’annosa questione dei Pronto Soccorsi in Toscana concedendo un congruo aumento di stipendio a coloro che operano in questo settore così nevralgico e usurante? È troppo che se ne parla. Sarebbe un atto di governo doveroso e giusto".