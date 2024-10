Massa Green è in festa. Il ‘buon vivere’ la città

La festa green, dedicata al “buon vivere la città”, si apre stamani e chiuderà a sera. Il centro storico si animerà con tante iniziative gratuite, per adulti e bambini. Oggi la prima edizione di “Massa Green”, organizzata dal Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere, con la collaborazione di Cristina Giuntoli Habitat Counseling. Musica, laboratori, giochi e attività, tutto gratuito, ma soprattutto momenti di condivisione su tematiche legate al benessere e alla cura dell’ambiente intorno a noi, buone pratiche per vivere la quotidianità in maniera serena e consapevole nello spazio cittadino. In piazza Aranci dalle 10 alle 19 il mercato con produttori agricoli, artigianato e associazioni. In mattinata si potrà scoprire un piccolo giardino nascosto dietro Palazzo Ducale di recente restaurato. Ci saranno laboratori gratuiti sparsi per tutto il centro per avvicinarsi con creatività alla bellezza della natura e dei suoi frutti rivolti sia a persone adulte che ai bambini.

"Vogliamo portare all’attenzione dei partecipanti l’importanza che ha la qualità dell’ambiente urbano sul nostro benessere. In particolare la città come “casa più grande” ci chiama ad una responsabilità condivisa del prendersene maggiormente cura proprio come facciamo con gli oggetti e le relazioni di casa", spiega Cristina Giuntoli che ha collaborato a realizzare l’evento. Focus sulle “connessioni” che possono ri-nascere tra le persone e la città, tra persona e persona cercando di suggerire nuovi sguardi su angoli urbani. Per tutto il giorno via Ghirlanda si trasformerà in “Una strada per leggere” un reading party, dove ritrovarsi per condividere il piacere della lettura e anche del proprio tempo. La mostra fotografica di Elia Pegollo “L’acqua, una ferita aperta al mondo” sarà allestita sotto al loggiato in via Zoppi e molte vetrine dei negozi ospiteranno gli elaborati degli studenti dell’Istituto Meucci di Massa, in via Guglielmi l’installazione artistica “Tutti noi siamo alberi”, in via Dante le vetture elettriche della concessionaria F.lli Nani, e Contatto Radio Popolare Network trasmetterà in diretta da piazza Aranci con uno studio mobile. La giornata terminerà alle 21 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale con l’incontro “La città è il nostro giardino più grande”. Un giardino che cura. Esperienze a confronto".