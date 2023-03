Massa Futura con Guidi "Ci sarà un assessore al turismo di Marina La sede? Villa Cuturi"

La schiera degli alleati di Marco Guidi, candidato sindaco di Fratelli d’Italia cresce ancora. Ieri mattina a Villa Cuturi è stata infatti presentata la lista “Massa Futura“, il cui capolista è l’ex consigliere forzista Antonio Cofrancesco, al cui interno convegono oltre a volti della società civile molte anime ’azzurre’, persone che hanno fatto esperienze politiche in Forza Italia in questi anni e in questi mesi, che hanno fatto un passo di lato.

"Il progetto del centrodestra a sostegno della mia candidatura è sempre più trasversale – ha spiegato Guidi – La convergenza di Antonio Cofrancesco con il suo gruppo, al cui interno ci sono tanti che facevano parte del coordinamento di Forza Italia e che non si riconoscono nella candidatura del precedente sindaco, mi lascia molto soddisfatto. Domenico Piedimonte, Sonia Castellini, Luca Tonlazzerini, Sergio Tabanelli e molti altri. L’idea iniziale era proprio quella di cercare la maggior unità possibile nel centrodestra, un progetto che sta andando avanti in maniera positiva. La nostra ’famiglia’ cresce e si apre a nuove esperienze. La lista di Massa Futura si aggiunge a quella di Noi Moderari, formazione di Maurizio Lupi, e a quella del Nuovo Psi".

Tra i temi più cari a Massa Futura c’è senza dubbio il futuro di Marina. Marco Guidi non ha dubbi: "La città può e deve ripartire da Marina di Massa – ha spiegato – Il suo rilancio e quello della costa tutta, a partire da Ronchi con la lotta al degrado per arrivare alla Partaccia e al miglioramento dell’offerta ricettiva di strutture e campeggi, sono cruciali. Non a caso, su loro input, inserirò nel mio programma e nella mia idea di squadra futura proprio questa figura, dedicata allo sviluppo della costa. E non avrà sede ’classica’ a palazzo civico, gli uffici saranno infatti a Villa Cuturi. Agirà da collettore e da luogo dove i cittadini potranno recarsi per rivolgersi: ecco perché è giusto che la sede stia nella zona dove poi dovranno essere affrontati e declinati i vari temi. E’ lì che il turismo deve svilupparsi ancora e maggiormente. Il rilancio di Marina e della costa è un tema caldo: in questi anni c’è stato abbandono".

Ma quello del turismo del mare non è l’unico cardine sul quale Massa Futura si innesta, ieri mattina si è infatti parlato molto – gettando le basi per il dibattito nella campagna elettorale – di sociale, disabilità e mondo delle donne. "Una città a misura di persona disabile e accogliente per le donne è senza dubbio una città migliore sotto molti punti di vista – ha concluso il candidato di Fratelli d’Italia – Quindi dobbiamo porceli come obiettivi". A Villa Cuturi, alla presenza del deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, è stato infine presentato il simbolo della lista Massa Futura: "Contiene vari concetti – dice Guidi – ma quello che spicca e che per i candidati è un grande valore è quello dell’ascolto e della partecipazione, qualità imprescindibili per un sindaco che però finora sono mancate".

