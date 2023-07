MASSA: Ex Italiana Coke, nuova frenata: la decisione sull'inquinamento slitta a settembre

A concludere l’iter di individuazione del responsabile della contaminazione dell’area ex Italiana Coke, avviato dalla Regione a inizio anno, sarà la Provincia di Massa Carrara facendo però slittare l’esito della procedura a settembre. E’ questo il primo effetto della sentenza della Corte Costituzionale e della nuova legge regionale in fase di approvazione a fine mese che andrà a costituire l’ufficio unico fra Regione e Provincia per alcune competenze specifiche sull’ambiente. Si tratta di un’area che oggi non è più Sito di interesse nazionale ma è Sir.

L’avvio della procedura quindi arrivava dopo una fase di elaborazione ‘interna’ alle istituzioni che ha portato a trovare circa 90 documenti sulla vicenda, in particolare risalenti agli anni ’90. Il 20 luglio la Regione avrebbe dovuto chiudere la procedura di individuazione ma il punto è che non ha più le competenze per farlo quindi, come evidenziato nella lettera che lunedì è stata inviata da Palazzo Ducale in Regione, alle istituzioni e alle aziende coinvolte, bisogna attendere l’approvazione della legge regionale che disciplina le funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale con la costituzione di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana in materia di bonifiche dei siti inquinati.

Servirà poi la convenzione attuativa grazie alla quale l’ufficio comune opererà in nome e per conto delle Province e della Città metropolitana di Firenze cui saranno imputati soggettivamente e oggettivamente gli atti adottati. Ad oggi, infatti, la Regione non può concludere e firmare l’atto di individuazione del responsabile, che spetta alla Provincia appunto. L’ente di Palazzo Ducale ha quindi prorogato di altri 60 giorni facendo slittare al 18 settembre la decisione finale sull’annosa vicenda dell’inquinamento all’ex Italian Coke.

Francesco Scolaro