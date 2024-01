Massa, Delmastro visita il penitenziario: “Sovraffollamento del 140%, ma la risposta non è svuotare le carceri”

Massa, 22 gennaio 2024 – Visita al carcere di Massa del sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. Nel corso della visita, il sottosegretario ha toccato vari temi relativi alla carenza di organico della Polizia penitenziaria e, soprattutto al sovraffollamento carcerario. «La sinistra pensa ai provvedimenti svuota carceri, ma non sono efficaci, con utenti poi che in pochi mesi tornano negli istituti – ha detto Delmastro – mentre la risposta della destra al sovraffollamento carcerario è aumentare la capacità detentiva con 240 milioni messi in campo». Lo ha detto il termine di una visita al carcere di Massa (Massa Carrara).

Delmastro ha proseguito: «Qui a a Massa, sebbene non ci sia una spaventosa carenza di organico, vi è un sovraffollamento carcerario del 140%, e ho ringraziato per il lavoro che stanno facendo nella struttura, rassicurando per le nuove risorse disponibili per coprire le carenze di organico».

«Per contrastare la carenza di organico nelle carceri ci sono corsi attivi per migliaia di agenti e lo scorrimento delle graduatorie per 248 agenti».

In una prospettiva più lunga, Delmastro ha sottolineato che il Governo italiano sta lavorando con alcune aree del Maghreb per consentire le esecuzioni delle sentenze penali italiane nel paese di provenienza, magari con una cooperazione internazionale dell'Italia proprio sul campo della giustizia o sull'edificazione di nuovi edifici penitenziari.