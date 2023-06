MASSA, Decennale della Luminaria con 'Diamo luce ai borghi' e Circolo Leonardo compie 1 anno

Borgo del Ponte festeggia il decennale della Luminaria con ’Diamo luce ai borghi’, mettendo insieme diverse iniziative. Stasera, dalle 21, è in programma l’attesa luminaria organizzata dall’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola. L’associazione è fiera di raggiungere quest’anno il 10° anniversario dell’iniziativa diventata ormai una tradizione. La serata sarà ricca di piccoli eventi: animatori di strada, mostre di pittura, esposizioni di opere di artigianato; nelle strade dei borghi ci saranno punti di accoglienza per i visitatori. Il tutto nella cornice di addobbi di ghirlande di limoni e composizioni artistiche illuminate da tante piccole luci.

In concomitanza con la suggestiva luminaria, il circolo Leonardo, angolo artistico culturale, festeggerà sia la luminaria e sia il suo primo anno di vita dove ha dato viuta a tanti e apprezzati eventi culturali. Per l’occasione il direttivo di Leonardo ha organizzato spettacoli per le vie e le piazze del borgo. In programma danze del ‘400 e del ‘500 eseguite dalle danzatrici storiche dell’associazione Antica Massa Cybea, partner di Leonardo; l’esposizione delle opere del suo copista ufficiale Dimitri Kuzmin, quindi spettacoli itineranti degli artisti di strada dell’associazione ’Memento Ridi’. Infine, un delizioso buffet per tutti gli ospiti e i visitatori. Ma non mancheranno le sorprese. Una festa d’inizio estate con il circolo Leonardo che ha in programma tante iniziative per il periodo estivo e per quello autunnale.

A. M. Fru.