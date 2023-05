Fabio Cristiani per ’Massa dalla parte del cuore’ analizza il risultato delle urne. "Dall’analisi dei risultati del primo turno, emerge un dato incontrovertibile: vince di nuovo il partitismo e viene seppellito il civismo, inteso come vero “attivismo civico”, spinto da idee e progettualità concrete per il miglioramento sociale della città. Un esempio lampante é nel poco sostegno alla lista che più di tutte rappresentava questo percorso, “Per Massa dalla parte del cuore”, con capolista Fabio Cristiani. Ha rivinto la logica del “voto di favore”. Ne prendiamo atto, e con molto rammarico lasciamo Massa ai vari e taluni intramontabili “capibastone”. Ringraziamo, di cuore i nostri 404 elettori. Per coerenza, inviteremo il nostro piccolo, ma sincero elettorato a sostenere Enzo Ricci, al ballottaggio, persona a cui va tutta la nostra stima ed il mio personale affetto. Nella speranza che Massa cambi davvero volto".