Massa ’com’al ere’, la scoperta . Suggestivo viaggio in biblioteca

Una mattina in biblioteca, con un esperto della storia di Massa, a scoprire i cambiamenti che ogni città ha subito nel corso dei secoli. Fisicamente eravamo in biblioteca ma dopo pochi secondi eccoci all’improvviso a vagare con il pensiero per le vie della nostra Massa storica, scoprendo il passato e riportando nel presente le nostre origini . Quelle di un paesino tranquillo dove immergersi nella pace, dove il caos non fa parte della vita quotidiana. Riscoprire i luoghi e le abitudini che tutt’ oggi ci circondano nel lento scorrere della nostra vita. Alberico I° Cybo Malaspina, marchese di Massa e signore di Carrara bonificò la nostra città e modificò alcune strutture ancora oggi presenti: il castello Malaspina. Questo veglia su Massa dal 1500 quando ancora il marchese Alberico era al potere.

Nel corso dei decenni è caduto in mano a diverse famiglie tanto che durante l’ascesa di Elisa Bonaparte è divenuto una prigione poiché la corte si era spostata a Palazzo Ducale. Il castello è circondato da delle mura, le stesse che circondavano la città nel XVI secolo ,oggi solo in parte visibili . Ti ricordi Piazza Mercurio? O forse la conosci come piazza mercatale? Qui, avveniva l’attività del mercato del venerdì che continuò ad essere svolta dopo la disfatta di Alberico. Nel mezzo della piazza si trova un obelisco in cui sulla sommità è presente la statua del dio Mercurio, divinità protettrice del mercato e dei mercanti. Negli anni ‘70 questa graziosa piazzetta era completamente occupata da macchine per noi ormai vintage,oggi per fortuna zona pedonale. La piazza, realizzata dopo la discussa distruzione della Chiesa di San Pietro, e abbellita poi da una monumentale fontana, è circondata ai lati da una doppia fila di alberi di arance, da cui deriva il nome “Piazza Aranci”.

Infine per spostarsi su lunghe tratte c’era la tramvia, una sorta di treno a vapore che collegava la costa al centro storico. Veniva utilizzata per il trasporto del marmo e del cotone, più avanti anche a quello di persone. Grazie alla tramvia si poteva arrivare sino al mare: Marina di Massa, dove si trova il pontile. Attualmente è un luogo panoramico e turistico ma inizialmente è stato costruito a scopo commerciale ed era chiamato per questo “pontile caricatore”, ovvero punto di partenza del commercio navale. Questa storia, una storia come un’altra “D`una Massa ch’a me pare ‘ncammò bella ”.