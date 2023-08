Massa Città Nuova contro la sospensione dei servizi alla comunità

Ribadisce la sospensione dei "servizi alla comunità come il 118 e l’antincendio" Stefano Benedetti, presidente di Massa Città Nuova, presente all’aeroporto per sostenere l’Aeroclub. Con lui anche il consigliere di opposizione, Ivo Zaccagna. "Difficile comprendere le motivazioni che hanno portato il Sindaco a non trovare soluzioni e un nuovo accordo con l’Aeroclub, proprietario, tra l’altro, del distributore di carburante e delle strutture interne. Non vorrei che dietro ci fosse un progetto di cambio destinazione d’uso e ciò sarebbe davvero inaccettabile" attacca Benedetti che presenterà esposti alle autorità e alla Corte dei Conti.