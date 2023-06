MASSA, "Centrosinistra non ha vinto, ma può opporsi con forza" dice Valesi (SI)

"Il centrosinistra a Massa non ha vinto le elezioni, ma non le perse del tutto se saprà fare una opposizione forte e costruttiva". A dirlo è Cesare Valesi (Sinistra Italiana). In una nota l’esponente della sinistra critica la minoranza presente nel vecchio consiglio comunale: "Non ha saputo, con validi argomenti ,opporsi alle scelte errate della destra sovranista. I cittadini dovevano essere messi al corrente dello svuotamento delle casse comunali per lavori costosi e spesso inutili, tralasciando le priorità necessarie. Sinistra Italiana, nei 5 anni trascorsi, ha evidenziato le scelte errate fatte dalla giunta Persiani. L’opposizione deve essere però fatta nell’aula consigliare, altrimenti le minoranze stanno a scaldare i banchi, come si diceva una volta degli alunni poco volenterosi. Questa nuova giunta ci pare più debole di quella di prima, con assessorati attribuiti a persone nominate con lo solo scopo di coprire posti di schieramenti politici. È necessaria quindi una forte opposizione forte nell’aula consigliare e la sconfitta sarà meno pesante".