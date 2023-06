MASSA CARRARA, Criticità nel mercato degli immobili commerciali

Nota dolente il mercato degli immobili commerciali che vede uno scarso interesse su tutta la provincia, sia per le compravendite che per il mercato delle locazioni con i valori che tendono al ribasso. Tanti fondi sfitti nei centri storici di Massa e di Carrara: prezzi alle stelle e tassazione elevata non fanno sposare la richiesta con l’offerta. E poi le aree in zona industriale, bloccate perchè non si possono frazionare.

Nicola Giorgi di Giorgi Immobiliare ha ribadito che "l’handicap che abbiamo qua è la difficoltà delle aree industriali, territorio che potremmo sviluppare come hanno fatto i nostri vicini, Sarzana e Santo Stefano. Tutte le grandi aziende della nautica da noi rinunciano per tanti motivi. Su Massa abbiamo situazioni che giocherebbero a nostro favore come la ex Olivetti e altre aree acquisite in fallimento e si dice sarebbe opportuno destinarle al commerciale, cosa dal mio punto di vista negativa. Nella situazione della proprietà di fianco (Sintec) dove il capannone è stato oggetto di frazionamento (anche se è vietato però gli è stato concesso), si stanno insediando tante aziende. Tanti capannoni sono stati acquisiti da società di fuori e ruotano tutti attorno al comparto della nautica. Cercano tutti tagli limitati, tipo 500 metri sufficienti per la tipologia di aziende o micro aziende. C’è da creare questa situazione altrimenti le numerose richieste che abbiamo vanno a Viareggio, dove è possibile il frazionamento dei capannoni. Qui è vietato e abbiamo aree ferme da una vita, una potenzialità che non possiamo sfruttare".

Criticità anche nel commerciale: "Massa ha avuto la stessa dinamicità sia nelle aperture che nelle chiusure. Se a livello nazionale non agevolano con contratti tipo locazione abitativa sarà difficile trovare un indotto. L’amministrazione deve intervenire e lavorare su questi fronti se si vuole sviluppare il territorio in questo senso e favorire l’occupazione".

Angela Maria Fruzzetti