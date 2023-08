Massa Carrara, Consiglio Comunale discuterà su Utero in Affitto

Convocato il consiglio comunale il 4 settembre alle 18. All’ordine del giorno mozioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali. In particolare sarà discussa la risoluzione presentata da FdI, per discutere la "universalizzazione del divieto di ricorso alla pratica della gestazione per altri, cosiddetto utero in affitto", di Marco Guidi.