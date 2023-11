Massa capitale della cultura, un sogno svanito troppo presto

Il sogno ‘Capitale della cultura’ si è fermato presto per la città di Massa: fra i 16 dossier pervenuti entro il 27 settembre al ministero della Cultura non ce n’era uno a nome del nostro Comune. Eppure la manifestazione d’interesse era partita, inserita a luglio nell’elenco delle 26 città interessate a partecipare al bando. La speranza c’era, tant’è vero che l’amministrazione aveva poi pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di proposte per la composizione del dossier di candidatura, indicando anche obiettivi e strategie per "un impegno corale – come veniva definito nel bando –, attraverso le quattro colonne della Nuova agenda europea della cultura: salute e benessere, coesione sociale, innovazione e ambiente. Ma lì il sogno si è interrotto. Massa, in quanto aspirante ‘Capitale’ doveva perfezionare la candidatura inviando entro il 27 settembre un dossier da sottoporre successivamente alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica e doveva contenere una descrizione di dettaglio del progetto, le attività previste e anche la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto culturale proposto. Ma delle 26 ‘reginette’ ne sono rimaste solo 16 e Massa non c’è perché il dossier non è stato presentato. Fra le toscane resta Lucca, con “Lucca 2026. Abitare la cultura“, Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena), “Valdichiana 2026, seme d’Italia“ e Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (Arezzo), “Il Cantico delle Culture“. Entro il 15 dicembre 2023, la commissione definirà la short list delle 10 città finaliste, e la procedura di valutazione – dopo l’audizione pubblica dei progetti finalisti entro il 14 marzo 2024 – si concluderà per il 29 marzo 2024 con la proclamazione della Capitale italiana della cultura 2026.