Massa aderisce a ’Bitesp’. Prima fiera di area vasta

Il Comune aderisce a ’Bitesp’, la Borsa del turismo esperienziale per il territorio di area vasta. Come partner del sistema che vede protagonisti 67 Comuni tra Toscana e Liguria, sostiene il progetto ’Bitesp’, la prima fiera B2B nel settore turistico esperienziale che si terrà alla Spezia il 4 e 5 aprile. ’Bitesp’ permetterà l’incontro diretto tra operatori turistici locali e ’buyer’ internazionali interessati alle esperienze turistiche, per creare occasioni di business e opportunità di sviluppo economico. Oltre al workshop, l’evento prevede altri importanti appuntamenti, tra cui un educational tour, una presentazione a giornalisti di settore, un convegno sul tema ’Esperienze e territori’. Gli operatori turistici del nostro territorio interessati sono invitati all’incontro che si terrà lunedì, alle 16, a Villa Cuturi, volto a definire la partecipazione dei rappresentanti dell’offerta.