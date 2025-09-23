’Massa a 33 giri’ fa di nuovo centro

MASSAGrande affluenza nel centro storico per la settima edizione della mostra-mercato del vinile ’Massa a 33 giri’. Una grande festa che ha coinvolto tutto la città dal mattino fino a tarda sera con espositori di dischi in vinile provenienti da tutta Italia. "Siamo molto soddisfatti – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere, l’associazione organizzatrice dell’evento – c’è stata la conferma che si si tratta di un evento amato e atteso. Ogni anno cerchiamo di inserire nuovi momenti per intrattenere le numerose persone presenti". Nel pomeriggio la musica degli anni ‘80 eseguita dalla poliedrica e strepitosa BadaBoomer Band ha invaso le strade del centro coinvolgendo il pubblico entusiasta. In piazza Aranci Contatto Radio ha trasmesso in diretta sulle sue frequenze, mentre a pochi passi si è svolta un’ estemporanea di pittura dell’artista Luca Marchini, molto conosciuto per le sue opere ispirate dalla pop art e dalla street art.Per il sesto anno l’edizione è stata un omaggio alla memoria di Mauro Baldini, noto in città per la sua passione per la musica. Con il suo entusiasmo ha contribuito a realizzare la prima edizione dell’evento ’Massa a 33 giri’ coinvolgendo i commercianti e portando per la prima volta a Massa collezionisti da tutta Italia.La manifestazione fa parte della rassegna ’Un’estate da vivere’, realizzata dai commercianti associati al Ccn ’Massa da Vivere’ con il patrocinio del Comune. I commercianti ringraziano per il sostegno Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera Commercio Toscana Nord-Ovest, PiùMe , Centro Apuano Revisioni Srl , Brotini S.p.A., Hotel la Bussola, Im.El srl, Ottikontatt - Ottica Piazza Aranci, Eli Gioielli Gioielleria e il Vetraio per avere creduto e sostenuto la rassegna.