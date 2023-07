Massa, 315mila euro per Eventi Turistici e Culturali e 860mila per Nuovi Parcheggi

Non ci sono solo risorse per il sociale nel maxi assestamento di bilancio del Comune di Massa. Molte delle risorse finiranno in particolare ai lavori pubblici e in parte anche alla stagione estiva in corso. Nel dettaglio si parla di 315mila per eventi turistici e culturali, 200mila euro di manutenzione straordinaria delle scuole, poi 300mila euro per la manutenzione straordinaria del verde (di cui c’è molto bisogno, considerando le tante proteste dei cittadini che ogni giorno si leggono anche sui social), poi 300 mila euro per l’asfaltatura delle strade. Ma una grande parte della variazione andrà a finanziare due opere molto attese, già inserite nel precedente piano triennale delle opere pubbliche, che dovrebbero alleggerire la situazione dei parcheggi a Marina di Massa e che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi con risorse stanziate a bilancio: parliamo di una variazione positiva di 860mila euro destinata ai nuovi parcheggi in via Mascagni e piazza Ronchi. Rientra negli indirizzi che avevano segnato gli ultimi mesi del precedente mandato di Persiani.

A Ronchi si prevede quindi l’esproprio su via Donizzetti, lato Carrara rispetto alla piazza, con investimento di poco inferiore ai 400mila euro. Area vuota che con poche opere potrebbe essere destinata subito a parcheggio. Più importante il secondo investimento, nel parcheggio esistente all’angolo fra via Mascagni e via Lungofrigido: l’intenzione dell’amministrazione è arrivare al raddoppio con sopraelevazione. Come ha spiegato il sindaco Persiani, si parte con un primo finanziamento che servirà alla progettazione e a un primo lotto rispetto a un’opera che ha una spesa stimata di 1,4 milioni di euro. Nel piano triennale, infine, erano previsti anche il raddoppio di via Casola e un nuovo parcheggio in via Padova.