Maschere in passerella con i ragazzi dell’artistico

Grande attesa in città per la tradizionale sfilata di Carnevale degli studenti del liceo artistico Gentileschi, che come sempre porteranno in strada un tocco di originalità. La parata in costume che ha superato le venticinque edizioni è in programma per martedì con partenza alle 10 dalla sede del liceo di via Sarteschi. Dopo aver giro per le principali vie del centro città, i ragazzi attorno alle 11 saranno in piazza Gramsci per regalare ai presenti le esibizioni e le coreografie del concorso interno. A decretare la miglior esibizione di gruppo e singola e la migliore coreografia ci sarà una giuria formata dai docenti della scuola e da rappresentanti della stampa locale. Parliamo di una manifestazione molto sentita dagli studenti, che per mesi lavorano alla sua realizzazione, studiandone i dettagli e curando tutte le fasi della loro esibizione, come si dice in gergo dal ‘trucco al parrucco’, senza tralasciare le scenografie e le musiche. Un mix di fantasia, colori e musica che come sempre porteranno in piazza la storia dei più grandi scultori e pittori mondiali, ma anche le correnti pittoriche che hanno influenzato i vari secoli. Non solo nel corso degli anni per le loro esibizioni gli studenti si sono ispirati anche a grandi capolavori del grande schermo o a famose serie televisione. Insomma tutto è pronto per partire con la sfilata carnevalesca: dalla sede dell’Istituto fino al salotto della città, piazza Gramsci. Qui avrà luogo, pur nel riconoscimento del buon lavoro di tutti, la premiazione delle creazioni giudicate migliori secondo l’insindacabile giudizio espresso dalla giuria. Maschere, costumi, abbinamenti musicali, performance, sono il prodotto della creatività degli studenti del Gentileschi. E l’occasione del martedì grasso sarà quella di mostrare alla città quella grande unità didattica che ha coinvolto tutte le classi di tutti gli indirizzi. A.P