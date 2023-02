Maschere, cori e balli Il liceo artistico fa centro

di Francesco Marinello

Un martedì grasso di festa, risate e spensieratezza in un centro storico mascherato e colorato di musica, balli e scenografie. Tutto questo grazie al tradizionale appuntamento del Carnevale artistico promosso dal liceo ’Gentileschi’ in una piazza Gramsci gremita e calorosa. Gli studenti, dopo aver sfilato tra le strade del centro, si sono esibiti in piazza con tutta la loro creatività ed espressività, condividendo col pubblico uno spettacolo carnevalesco originale e divertente.

Dal mondo egizio alla Divina Commedia, dall’universo pittorico di Munch, Degas e Manet alle fiabe Disney: ogni classe si è data battaglia a colpi di fantasia e immaginazione, creando uno evento di cui Carrara aveva bisogno per unire la comunità e rivitalizzare il centro. Persone di ogni età si sono riunite per assistere alle esibizioni degli studenti che si sono dimostrati genuini e sinceri con la loro energia, la loro unione come gruppo e la loro amicizia, promuovendo un evento che rimarrà piacevolmente ed emotivamente nei loro cuori per tanto tempo. Gli studenti hanno realizzato, con l’aiuto dei loro insegnanti, tutti i costumi e le scenografie utilizzate dimostrando un’ottima capacità artistica e creativa, qualità che contraddistinguono da sempre il liceo ’Gentileschi’, capace di formare al meglio i ragazzi nelle arti per affrontare gli studi futuri nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la classi del biennio, ovvero le prime e le seconde, si è classificato terzo ’L’urlo’, un’esibizione dal tema espressionista ricordando il celebre quadro di Munch; al secondo posto ’Hercule’, o Eracle per i classicisti, che ha ripreso temi omerici e disneyani; al primo posto ’La fabbrica di cioccolato’ che ha portato sotto il palco della musica Willy Wonka e compagni sbaragliando a suon di dolciumi gli avversari. Per quanto riguarda il triennio invece la competizione si è fatta più calda grazie alla bravura dei ragazzi nelle tecniche artistiche, avendo creato costumi, scenografie e balli davvero molto teatrali. Si è classificato terzo ’Carneval du monde’, una rappresentazione di maschere e costumi del globo; al secondo posto ’Freak show’ che ha portato un messaggio di uguaglianza e inclusione; primi a pari merito ’Le bar aux Folies-Bergère’, ’Una notte al museo’ e ’E se Beatrice l’avesse amato?’. Grande festa dunque in una città artistica che ha bisogno sempre più di questi eventi.