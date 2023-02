Marzia Dati parla di Dickens alla Royal Over-sea League

La Dickens Fellowhip di Carrara ha partecipato alle manifestazioni che si sono svolte nel Regno Unito per il compleanno di Charles Dickens, il grande scrittore nato a Portsmouth il 7 febbraio 1812. Nella prestigiosa Royal Over-sea League – Hall of India, Marzia Dati (nella foto), la presidente della filiale carrarese, alla presenza di numerosi esponenti del mondo culturale inglese ha tenuto un discorso come rappresentante dell’Italia, di Carrara e di tutte le filiali nel mondo. "Una grande soddisfazione – sottolinea Dati – per la nostra città e l’Italia e un grande riconoscimento per tutta l’attività culturale che la filiale svolge su base volontaria da ormai dieci anni". Il 12 novembre, data in cui la filiale carrarese ha ricevuto lo status di unica italiana, la Dickens Fellowship festeggerà i suoi primi dieci anni con un convegno che porterà a Carrara illustri accademici dal mondo anglofono e italiano con la partecipazione delle scuole del territorio. Dati lo scorso anno a Eastbourne nel Sussex in una conferenza ha parlato di Carrara e delle relazioni tra la nostra città e il mondo culturale inglese con particolare riferimento alla colonia inglese nell’Ottocento a Carrara, inoltre ha parlato della filiale di Carrara come esempio di ‘best practice’.