Marmomac premia Furrer: "Il marmo? Emblema di eleganza senza tempo"

L’azienda apuana Furrer Spa premiata alla Marmomac di Verona con il ‘Best Communicator Award’ dello Iusve. Un riconoscimento che premia chi riesce a trasformare spazi e progetti in narrazioni innovative, creative e coinvolgenti, capaci di diffondere la cultura della pietra a un pubblico ampio ed eterogeneo. Una vittoria che sancisce, semmai ce ne fosse bisogno, che il marmo si lavora a Carrara e a Verona si espone solamente. Un risultato eccezionale che le aziende apuane hanno raggiunto anche grazie ad investimenti sulla tecnologia. Parliamo del marmo di Carrara, la pietra naturale più famosa al mondo con un fascino millenario, non a caso le aziende carraresi presenti a Verona hanno fatto la parte del leone: 75 stand apuani contro 73 veronesi.

Con questo riconoscimento, Furrer riafferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama internazionale del marmo, custode di una tradizione secolare e interprete di una creatività capace di proiettarsi con eleganza e forza nel futuro. Tradizione e innovazione, patrimonio culturale e capacità di parlare ai linguaggi del presente: sono questi gli elementi che hanno valso a Furrer la speciale menzione ‘Visual design’ degli Award di Marmomac. L’azienda della famiglia Mazzi, la più longeva tra le partecipanti alla fiera di Verona, è stata insignita del prestigioso riconoscimento da una giuria composta da studenti dell’istituto universitario Salesiano Venezia e Verona. Il progetto, firmato dall’architetto Agnese De Masi, designer d’interni di respiro internazionale, ha interpretato lo spazio espositivo come l’area gioco di un club privato ed esclusivo. Monumentali reinterpretazioni in marmo di giochi iconici come scacchi, backgammon e biliardo si sono alternati a una lounge intima e raccolta, trasformando lo stand in un ambiente immersivo ed evocativo, dove la materia dialogava con l’immaginario del lusso e della convivialità.

"L’idea è nata come un invito al gioco e lo stand non voleva essere una semplice esposizione – racconta l’architetta De Masi – ma un luogo capace di emozionare e coinvolgere. L’obiettivo era ribaltare la percezione tradizionale del marmo, restituendolo non come materia austera e distante, ma come protagonista di un’esperienza calda, raffinata e sorprendentemente conviviale. In questo modo il marmo diventa emblema di un’eleganza senza tempo, capace di adattarsi e di parlare i linguaggi di oggi, non subendo il presente ma anticipandolo e interpretandolo con naturalezza".

"Ricevere questo premio ha per noi un significato straordinario – aggiunge Paolo Mazzi, general manager di Furrer –. Siamo la realtà più storicamente radicata tra quelle presenti e questo riconoscimento testimonia come la nostra azienda sappia custodire e valorizzare il proprio patrimonio culturale e artigianale, maturato in quasi un secolo di attività. Allo stesso tempo dimostra la nostra capacità di rinnovarci e di dialogare con i linguaggi contemporanei, adattandoci al fluire del tempo senza esserne travolti, ma anzi cogliendone le opportunità e traducendole in visione".