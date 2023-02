"Marmo, tariffe in regola Non ci sono danni erariali"

Nessun danno erariale dall’applicazione del contributo di estrazione e dal canone di concessione nel marmo a Massa. Ne è certo il sindaco Persiani che ieri lo ha ribadito a più riprese durante l’ennesima commissione Affari istituzionali convocata sul tema del lapideo e sulle tariffe applicate al materiale estratto dalle cave massesi. Fuoco incrociato ancora una volta con alcuni consiglieri, in particolare Luana Mencarelli, Antonio Cofrancesco, Luca Guadagnucci e Dina Dell’Ertole a cui certo non sono bastate le parole del primo cittadino. Vogliono vederci chiaro, il più chiaro possibile su un tema tanto controverso e dibattuto soprattutto a seguito di quel report effettuato dal geologo Pietro Manfredi su incarico esterno affidato da Master che avrebbe evidenziato una perdita per le casse del Comune di circa 2 milioni di euro in un anno e mezzo. Attenzione però perché tale ‘perdita’, su cui si incentrerebbe la presunzione di ‘danno erariale’ contestata dai consiglieri, si basa su una valutazione puntuale del materiale arrivato alla pesa dai monti. Tuttavia la legge prevede l’applicazione di canone e contributo di estrazione su un ‘valore medio’ di mercato del materiale proveniente dalla cava. Tema complesso e difficile da dipanare. Per questo le parole del sindaco non sono bastate a chi contesta i valori applicati nel passato e anche le nuove variazioni introdotte quest’anno con applicazione retroattiva da gennaio 2023. Valori medi che aumentano in tutte le cave, aumentando così il contributo e il canone che deve incassare il Comune, ma con percentuali che a volte sono irrisorie, come ha fatto notare Guadagnucci. E allora come ci si è arrivati? Questa la domanda ripetuta più e più volte nei confronti del sindaco. Persiani non si è sottratto ma è stato chiaro: questi valori derivano da valutazioni tecniche. "Sono stati ottenuti in base a criteri comparativi, a sopralluoghi, all’applicazione delle norme di legge, all’esame di deduzioni e controdeduzioni richieste ai soggetti interessati. Abbiamo chiesto ai dipendenti se i valori della tabella precedente fossero rispondenti all’attualità e ci hanno relazionato in maniera esaustiva, allegando una dichiarazione comparativa utilizzata anche in altri territori omogenei al nostro. L’esito è stato un aumento delle tariffe, anche del 50% in alcuni casi".

Giustificazioni che non sono bastate a chi quelle cifre le contesta e vorrebbe capirne di più, chiedendo ancora lumi su quella relazione del geologo Manfredi che tirerebbe in ballo un presunto danno erariale. Secondo il sindaco quella perizia non era stata richiesta dall’amministrazione ed è di fatto ‘inutile’, basata su "convincimenti tributaristici discutibili", atto che "non ha una capacità scientifica e giuridica di attestare qualcosa e di certo non può essere utilizzato dal Comune per riscuotere maggiori entrate". E ancora sul danno erariale: "Abbiamo avuto il controllo della Corte dei Conti che non ha mosso alcun rilievo sulla tariffa media del marmo". Ma la battaglia continua. La commissione convocherà di nuovo l’ufficio cave e il geologo Manfredi per quella che si preannuncia già una seduta infuocata. Forse l’ultima prima del voto della mozione di sfiducia.