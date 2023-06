Marmo, si teme la paralisi in cava Bernardi chiede correttivi alla legge

Il consiglio comunale boccia l’ordine del giorno sulla modifica delle legge 35 in materia di cave. La proposta è stata presentata dal consigliere Massimiliano Bernardi, che senza mezzi termini ha definito la 35 "una legge con grosse lacune". L’ordine del giorno non è stato però votato dalla maggioranza, che ha risposto con gli interventi dei consiglieri Alberta Musetti e Gianmaria Nardi.

Se la maggioranza non ha condiviso soprattutto l’impostazione data all’ordine del giorno, i pareri si sono dimostrati concordi per quanto riguarda invece alcune lacune e i tempi stretti per l’applicazione della legge che secondo Bernardi potrebbe paralizzare l’intero sistema al monte. La legge regionale 35 prevede il prolungamento delle concessioni fino a 25 anni, con l’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale. Pena il blocco delle attività di escavazione. Una soglia che, secondo Bernardi, creerà grandissime difficoltà alle imprese Il consigliere nel suo ordine del giorno aveva invitato la sindaca affinché potesse avviare un confronto con la Regione per migliorie, e verificare le condizioni per il raggiungimento delle finalità regolamentari o, al contrario, controllare eventuali situazioni limitative della reale lavorabilità locale della produzione di cava. Tutto questo per delineare tempi e modi per il loro superamento, anche a modifica o integrazione del regolamento. "Le disposizioni regionali e regolamentari sono finalizzate a incrementare la produzione di ricchezza sul territorio comunale – ha spiegato Bernardi – e per questo occorre fare ricorso alla filiera locale esistente. Non abbiamo però evidenza del numero e delle caratteristiche di stabilimenti, opifici e laboratori nei quali si dovrà svolgere la lavorazione e trasformazione dei materiali secondo le finalità regolamentari. Non c’è evidenza che la filiera locale sia in grado di reperire l’aumento di afflusso dei materiali da taglio da lavorare e sulla produzione di cava realmente trasformabile, che concorre al previsto minimo del 50 per cento". Una situazione secondo il consigliere, che potrà ridurre la produzione di ricchezza sul territorio, con annesso l’ulteriore problema di eventuali condizioni di default economico e amministrativo nelle imprese della filiera.