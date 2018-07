Massa Carrara, 27 luglio 2018 - "Formazione lavorativa con l'istituzione anche nelle province di Massa Carrara e Lucca di un ITS, vale a dire l'istituto tecnico superiore per gruppi di dirigenti nel settore del marmo, i tempi delle concessione per le cave legati a investimenti, progetti ambientali e occupazionali, piani di riutilizzo della marmettola, i rifiuti del lapideo che spesso finiscono nei fiumi": sono questi i temi principali, secondo il governatore della Toscana Enrico Rossi, del protocollo e la salvaguardia della legalità e la promozione dello sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva.

Lo ha detto lo stesso Rossi oggi a Palazzo Ducale a Massa, nella sede dell'amministrazione provinciale, durante un incontro per fare il punto della situazione sul Piano biennale straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apuo-Versiliese, emanato nel 2016, con termine del 2018, ma prorogato poi fino al 2020. All'incontro erano presenti anche il procuratore di Massa Carrara Aldo Giubilaro, il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, il comandante della Guardia Costiera di Marina di Carrara Maurizio Scibilia e il colonnello dei carabinieri Luca Barattini.

"La collaborazione con gli imprenditori è essenziale - ha detto il presidente Enrico Rossi – e occorre che anche il governo faccia la sua parte concedendo più autonomia alle Regione nel settore del marmo. Serve un'intesa forte con il ministero dell'ambiente per poi definire a livello regionale una sorta di glossario con le modalità di comportamento nelle cave e laboratori del piano dove si svolge l'attività di segagione. Lo strumento è un decreto che però negli anni è sempre stato vanificato dai cambi di governo.

"In merito al problema della marmettola – ha aggiunto Rossi – sono allo studio sistemi per il riciclo, in ambiente edile". La proroga del piano cave ha previsto, al primo finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro, altri 750 mila euro per l'assunzione di nuovo personale qualificato ed all'acquisto di macchinari speciali.